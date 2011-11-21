В Саратове в кабинете главы минобраза прошёл обыск в связи с результатами ЕГЭ

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21 ноября 2011, 20:18 [ «Аргументы Недели. Саратов» ]

Фото с сайта edu.seun.ru

Сотрудники ГУ МВД РФ по Саратовской области в понедельник провели обыск в служебном кабинете министра образования региона Гарри Татаркова, сообщает сайт областного правительства.

Около 15:00 в министерство образования явились следователь и оперуполномоченные МВД г.Саратова, уточняется в сообщении.

"Мне предъявили документ, во вводной части которого было сказано, что в июне 2011 года возбуждено уголовное дело по факту совершения неустановленными лицами в неустановленном месте неустановленных действий по результату ЕГЭ. Было предложено предъявить "незаконные средства", "незаконные списки" и "иные незаконные документы", связанные с результатами ЕГЭ",- приводятся в сообщении слова министра Татаркова.