Рошаль: необходимо четко разграничить платные и бесплатные услуги медицины

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21 ноября 2011, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

Директор института неотложной детской хирургии Леонид Рошаль считает, что Россия может потерять бесплатную медицину. По словам доктора Рошаля, чтобы этого не случилось, необходимо четко разграничить платные и бесплатные услуги.

Об этом директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сказал в интервью «Независимой газете».



Напомним, в новом законе Минздрава «Об охране здоровья граждан» платные услуги допускаются. Но Рошаль отметил, что граница между платной и бесплатной медициной прописана в документе недостаточно чётко. У врача, которому разрешили брать деньги с пациентов, всегда будет искушение заработать чуть больше, - считают эксперты «Независимой». Рошаль подчеркнул, что нужно всего лишь «прекратить поборы в поликлиниках и больницах» и «уменьшить разницу окладов между работниками частного и государственного здравоохранения».

Леонид Рошаль опроверг данные официальной статистики, по которым от 60 до 70 процентов россиян удовлетворены существующей сейчас системой здравоохранения.



Планируется, что новый закон «Об охране здоровья граждан» вступит в силу с 1 января 2012 года. 9 ноября 2011 года его одобрил Совет Федерации. Рассмотрение законопроекта откладывали на 3 месяца в связи с претензиями со стороны Национальной медицинской палаты, «Лиги пациентов» и других организаций.