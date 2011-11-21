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//Общество

Рошаль: необходимо четко разграничить платные и бесплатные услуги медицины

21 ноября 2011, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

Директор института неотложной детской хирургии Леонид Рошаль считает, что Россия может потерять бесплатную медицину. По  словам доктора Рошаля,  чтобы этого не случилось, необходимо четко разграничить платные и бесплатные услуги.

Об этом  директор  НИИ неотложной детской хирургии и травматологии  сказал в интервью «Независимой газете».

Напомним, в новом законе Минздрава «Об охране здоровья граждан» платные услуги допускаются. Но  Рошаль отметил, что граница между платной и бесплатной медициной прописана в документе недостаточно чётко. У врача, которому разрешили брать деньги с пациентов, всегда будет искушение заработать чуть больше, - считают эксперты «Независимой».  Рошаль подчеркнул, что  нужно всего лишь  «прекратить поборы в поликлиниках и больницах»  и «уменьшить разницу окладов между работниками частного и государственного здравоохранения».

Леонид Рошаль опроверг данные официальной статистики,  по которым  от 60 до 70 процентов россиян удовлетворены существующей  сейчас  системой здравоохранения.

Планируется, что новый закон «Об охране здоровья граждан»  вступит в силу с 1 января 2012 года. 9 ноября 2011 года его одобрил Совет Федерации. Рассмотрение законопроекта откладывали на 3 месяца в связи с претензиями со стороны Национальной медицинской палаты, «Лиги пациентов» и других организаций.

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