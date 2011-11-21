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//Общество

Ученых МГУ не выселят из квартир здания университета на Воробьевых горах

21 ноября 2011, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

Ученый совет МГУ не намерен выселять ученых из квартир главного здания университета на Воробьевых горах.

"Московский университет никогда не предпринимал и не будет предпринимать действий по ухудшению условий проживания в этих секторах, не может быть и речи о выселении проживающих там жильцов", - сообщает пресс-служба МГУ.  Ученый совет также выступил против приватизации части жилых корпусов, передает РБК.

Московский государственный университет также заявил о необходимости юридически закрепить особый статус жилых помещений в Главном здании  университета.Для этого  планируется внести соответствующие изменения в Устав МГУ.

В мэрии  Москвы подтвердили накануне, что столичный градоначальник Сергей Собянин разберется с ситуацией вокруг квартир ученых в главном здании МГУ.

500 ученых опасаются, что  их выселят из жилья в четырех корпусах МГУ. По словам жильцов, после распоряжения  бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в конце 1994 года  квартиры, которые им предоставили в МГУ в обмен на старые,  превратились в служебные помещения.  В настояще время эти ученые  не могут распоряжаться своими квартирами.

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