Ученых МГУ не выселят из квартир здания университета на Воробьевых горах

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21 ноября 2011, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

Ученый совет МГУ не намерен выселять ученых из квартир главного здания университета на Воробьевых горах.

"Московский университет никогда не предпринимал и не будет предпринимать действий по ухудшению условий проживания в этих секторах, не может быть и речи о выселении проживающих там жильцов", - сообщает пресс-служба МГУ. Ученый совет также выступил против приватизации части жилых корпусов, передает РБК.



Московский государственный университет также заявил о необходимости юридически закрепить особый статус жилых помещений в Главном здании университета.Для этого планируется внести соответствующие изменения в Устав МГУ.

В мэрии Москвы подтвердили накануне, что столичный градоначальник Сергей Собянин разберется с ситуацией вокруг квартир ученых в главном здании МГУ.

500 ученых опасаются, что их выселят из жилья в четырех корпусах МГУ. По словам жильцов, после распоряжения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в конце 1994 года квартиры, которые им предоставили в МГУ в обмен на старые, превратились в служебные помещения. В настояще время эти ученые не могут распоряжаться своими квартирами.