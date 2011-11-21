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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Офтальмолог Христо Тахчиди подал иск в суд к Минздраву

21 ноября 2011, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

Уволенный руководитель межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) "Микрохирургия глаза" имени академика Федорова известный врач-офтальмолог Христо Тахчиди подал иск к Минздравсоцразвития РФ в суд.

"Главным требованием иска является отмена необоснованного приказа об увольнении Тахчиди", - подчеркнул представитель МНТК, не уточнив, в какой именно суд Москвы подан иск, передает Интерфакс.

Пятитысячный коллектив МНТК и множество пациентов выступили против решения Минздрава об увольнении Тахчиди. Уведомление о непродлении трудового договора поступило главе МНТК 15 ноября. Согласно ему, Христо Тахчиди освобожден от занимаемой должности с 21 ноября. Официальным поводом для увольнения, по сообщениям Минздрава, стали многочисленные нарушения, выявленные при проверках, большое число платных услуг, ряд жалоб от сотрудников и пациентов.

"Аргументам недели" Тахчиди сразу сообщил, что намерен подавать в суд на решение Минздрава.

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