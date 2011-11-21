Чиновников, устроивших бизнес вокруг энергосбытовых компаний - увольнять!

//Общество

21 ноября 2011, 18:50 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы правительства РФ

Необходимо увольнять руководителей государственных сетевых компаний, которые, пользуясь своим положением, создают еще и личные фирмы, работающие в сфере энергетики, заявил в понедельник Владимир Путин.

В ходе рабочей встречи премьера с вице-премьером Игорем Сечиным обсуждались главным образом два вопроса: как сделать более прозрачным рынок электроэнергетики и газа и как освободить от "обременительных и необоснованных штрафных санкций" средних и небольших потребителей электроэнергетики и газа.

"Не нужно руководителям этих компаний, которые в нарушение действующего законодательства, а я считаю, что это нарушение, организовали вокруг своих государственных компаний целую сеть частных, личных через оффшоры, еще как-то так. И не нужно ничего там передавать в управление, нужно им просто поменять место работы," - акцентировал Путин, передаёт пресс-служба правительства РФ.

Премьер подчеркнул, что в некоторых регионах Российской Федерации, это уже достоверно известно, руководители региональных сетевых компаний, да и других участников рынка создали десятки таких личных фирм вокруг себя.

"Да, государство законом запрещает самим компаниям заниматься сбытовой деятельностью. Но я исхожу из того, что этот запрет распространяется и на руководителей этих компаний в личном качестве. И ничего они уже никому не передадут. Пусть они просто поменяют тогда место работы. Хотят работать в сбытах - пусть идут, тогда там и работают," - заявил глава кабмина.

Также премьер-министр предложил, чтобы все топ-менеджеры сетевых компаний в обязательном порядке декларировали свои активы. В этой связи Владимир Путин попросил в ближайшее время подготовить и опубликовать форму такой декларации.