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//Общество

Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили подал новый иск к Госдуме РФ

21 ноября 2011, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили подал новый иск к Госдуме РФ. Требования внука Сталина не изменились - он просит опровергнуть заявление нижней палаты о том, что расстрел поляков под Катынью был осуществлен по указанию его деда.

Слушания по иску назначены на 28 ноября и пройдут в Тверском суде Москвы.

Первый иск с Государственной думе с таким требованием Джугашвили подал к депутатам в конце 2010 года, вскоре после того как дума приняла заявление "О Катынской трагедии и ее жертвах". Внук требовал от депутатов опровергнуть фразу о причастности Сталина к расстрелу и выплатить ему компенсацию - 100 миллионов рублей. Из нового иска требование о выплате компенсации исчезло.

Евгений Джугашвили настаивает, что принятое Госдумой заявление по Катыни противоречит обвинительному заключению Международного военного трибунала от 1946 года, согласно которому расстрел польских офицеров был совершен нацистами.

Внук Сталина в последние несколько лет регулярно судится с российскими государственными учреждениями, СМИ и отдельными журналистами. Джугашвили призывал уже к ответу "Первый канал", радиостанция "Эхо Москвы", "Новая газета",  Росархив. Все суды по этим искам он  проигрывал.

Аргументы.ру сообщали, что внук Сталина подал в суд на известного тележурналиста Владимира Познера.

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