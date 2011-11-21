Суд отклонил иск бывшего президента Банка Москвы о выплате ему $5 млн

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21 ноября 2011, 18:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта runews.su

Мещанский суд столицы отклонил иск бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина о выплате ему $5 млн. компенсации после увольнения. Суд огласил лишь резолютивную часть решения.

Мотивы, которыми он руководствовался, станут известны позднее, передаёт Интерфакс.

"АН" писали,что ранее экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин подал в Тверской суд столицы иск о защите чести и достоинства к Министерству внутренних дел России. Бородина обвиняют в крупном мошенничестве.