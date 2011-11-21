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21 ноября 2011, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

Идею создания "славянского батальона", инициированную постоянным представителем России при НАТО Дмитрием Рогозиным, поддержали российские байкеры. Лидер байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов - Хирург - выступил за создание в России "славянского батальона", созданного по образцу французского Иностранного легиона.

Напомним, 16 ноября Дмитрий Рогозин на встрече с министром обороны Анатолием Сердюковым предложил создать подразделение, в котором могли бы служить сербы, болгары и представители других славянских народов.

"АН" сообщали, что более 20 тысяч косовских сербов подали запрос на получение российского гражданства. По мнению Хирурга, создав славянский батальон, откликнемся так на призыв косовских сербов о помощи. "Бросив сербов, мы лишимся самых близких своих друзей", - считает он. По мнению главного российского байкера, миссия России - поддержать "преданных союзников" и "братьев по вере". Александр Залдостанов считает, что "все славянские православные народы должны держаться вместе".

Отметим, на Балканах, в Сербии и Македонии, созданы отделения байк-клуба "Ночые волки". Байкеры из этих стран принимают участие в фестивалях мото-клуба, например на байк-шоу в Севастополе, куда приезжал и премьер-министр РФ Владимир Путин.