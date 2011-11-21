В центре Москвы к вечеру возможны гигантские пробки на дорогах

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21 ноября 2011, 17:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В центре Москвы в понедельник к вечеру возможно образование гигантских пробок на дорогах. Ситуация на столичных дорогах может осложниться из-за временного ограничения движения транспорта у Храма Христа Спасителя.

Напомним, в Москве тысячи паломников ожидают в очереди возможности приложиться к великой православной святыни - поясу Пресвятой Богородицы. Специалист аналитического центра "Яндекс.Пробки" Леонид Медников уточнил, что основные проблемы возникнут на Кремлевской набережной: огромный поток машин упрется в перекрытую Пречистенскую набережную. Скорее всего, что движение машин сильно затруднится на Большой Якиманке и Садовом кольце.

По словам автомобилистов, на Комсомольском проспекте значительные заторы по утрам бывают редко. Но сегодня в час пик на этом проспекте отмечалась двухкилометровая пробка в сторону центра Москвы. Глухие пробки держались на Фрунзенской набережной. Труднее, чем обычно, было движение по Большой Пироговской улице и по внешней стороне Садового кольца перед Комсомольским проспектом.

Напомним, улицы в центре Москвы будут перекрыты до 27 ноября, пока в Храме Христа Спасителя выставлен пояс Пресвятой Богородицы.