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21 ноября 2011, 16:56 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта moneyjournal.ru

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков снова находится за границей, в Лондоне. В понедельник в интервью телеканалу "Дождь" по телефону он признался, что не интересовался бизнесом жены Елены Батуриной и сына Александра.

АН писали, что Лужков дал первое интервью после допроса в Следственном департаменте 15 ноября.

"В бизнесе своей жены абсолютно "не копенгаген", равным образом как и в бизнесе своего сына - и того, и другого. У меня была работа увлекательная, работа, которая требовала 24 часа в сутки, я ее выполнял. Мне недосуг было, да и сейчас я не очень погружен в дела своих родственников", - заявил бывший градоначальник, передаёт RBC.

"Мне предложили продать лицензию на мой патент по производству суперкомпоста и по производству пивоконтейнеров в Германию. Это интересно, я всю жизнь занимался наукой, и мне это предельно интересно. Остальное мало интересует меня", - признался Лужков.

При этом экс-мэр считает, что не опасается за родных в связи с последними событиями.

"Мы честные люди", - объяснил он.

"АН" сообщали, что по данным следствия, топ-менеджеры "Банка Москвы" Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин выдали кредит в 13,5 миллиарда рублей компании "Премьер-Эстейт". По версии следствия, эти деньги попали на счета супруги экс-мэра столицы Елены Батуриной. Лужков проходит по этому делу как свидетель.

АУДИО