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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Мосгорсуд признал законным арест следователя Нелли Дмитриевой

21 ноября 2011, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Мосгорсуд в понедельник, 21 ноября, признал законным арест старшего следователя Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве Нелли Дмитриевой, обвиняемой в попытке получения взятки.

Дмитриевой,  арестованной  5 октября, предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение через посредника взятки в особо крупном размере»).   В своей кассационной жалобе адвокат Дмитриевой Алексей Акимов просил признать постановление Пресненского суда Москвы об аресте его подзащитной незаконным и необоснованным. Защитник заявил ходатайство об избрании в отношении Дмитриевой иной меры пресечения - в виде залога, домашнего ареста или подписки о невыезде.  Но следствие уже обратилось в Пресненский суд Москвы с просьбой продлить срок  ее ареста.

По словам адвоката,  Нелли Дмитриева находится под стражей незаконно. Защитник считает, что при рассмотрении ходатайства об  ее аресте суд не рассмотрел вопрос о наличии событий и факта преступления и не изучил дополнительные доказательства.
По мнению защитника, следователь не имела возможности совершить какие-то противоправные действия, так как уголовное дело, за прекращение которого она якобы получила взятку, не находилось в ее производстве. С Дмитриевой   была осуществлена видеосвязь  из СИЗО. По ее словам,  в отношении нее была совершена провокация со стороны правоохранительных органов.

Ранее объявленный в международный розыск бывший милиционер фигурант нашумевшего уголовного дела о коррупции в ГСУ ГУВД Москвы  Максим Каганский написал открытое письмо руководству страны.

Адвокат  бывшего сотрудника МВД  Владимир Жеребенков пояснил, что Каганский  "стал жертвой провокации, которая является результатом противостояния различных кланов в силовых ведомствах".

ИЧ

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