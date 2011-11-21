Мосгорсуд признал законным арест следователя Нелли Дмитриевой

//Общество

21 ноября 2011, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Мосгорсуд в понедельник, 21 ноября, признал законным арест старшего следователя Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве Нелли Дмитриевой, обвиняемой в попытке получения взятки.

Дмитриевой, арестованной 5 октября, предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение через посредника взятки в особо крупном размере»). В своей кассационной жалобе адвокат Дмитриевой Алексей Акимов просил признать постановление Пресненского суда Москвы об аресте его подзащитной незаконным и необоснованным. Защитник заявил ходатайство об избрании в отношении Дмитриевой иной меры пресечения - в виде залога, домашнего ареста или подписки о невыезде. Но следствие уже обратилось в Пресненский суд Москвы с просьбой продлить срок ее ареста.

По словам адвоката, Нелли Дмитриева находится под стражей незаконно. Защитник считает, что при рассмотрении ходатайства об ее аресте суд не рассмотрел вопрос о наличии событий и факта преступления и не изучил дополнительные доказательства.

По мнению защитника, следователь не имела возможности совершить какие-то противоправные действия, так как уголовное дело, за прекращение которого она якобы получила взятку, не находилось в ее производстве. С Дмитриевой была осуществлена видеосвязь из СИЗО. По ее словам, в отношении нее была совершена провокация со стороны правоохранительных органов.

Ранее объявленный в международный розыск бывший милиционер фигурант нашумевшего уголовного дела о коррупции в ГСУ ГУВД Москвы Максим Каганский написал открытое письмо руководству страны.

Адвокат бывшего сотрудника МВД Владимир Жеребенков пояснил, что Каганский "стал жертвой провокации, которая является результатом противостояния различных кланов в силовых ведомствах".