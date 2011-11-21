Главный новгородский ГИБДДэшник прокатил школьников на автобусе-тренажёре

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21 ноября 2011, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта xakac.info

В Великом Новгороде в понедельник прошла акция по пропаганде безопасности дорожного движения с участием уникального автобуса-тренажёра Hyundai Motor, который предназначен для обучения пассажиров.

Детям средней школы № 34 столицы Новгородской области было предложено совершить на этом автобусе воображаемую поездку.

"Поедем, куда только захотите, но поедем по все правилам", - сказал сотрудник Госавтоинспекции.

Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области - главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Владимир Лонский лично пообщался с детьми по тематике безопасности дорожного движения. сообщает сайт Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области.

В последнее время увеличивается ДТП с участием детей, которые являются пассажирами транспортных средств, акцентирует ГИБДД области. Как правило, наиболее тяжёлые травмы получают дети, которые перевозятся в автомобиле без специальных удерживающих устройств, а первопричина таких ДТП являются грубые нарушения ПДД со стороны самых близких людей – родителей. Поэтому школьников решили научить самих разбираться в том, что требуется для их безопасности и настаивать, чтобы родители позаботились о них.

Создан этот необычный автобус компанией "Хендэ Мотор СНГ". 12 августа 2010 года в детском оздоровительном лагере "Ракета" Ногинского района компания передала Госавтоинспекции МВД России (ГИБДД) обучающий автобус. С тех пор он курсирует по России.

В мире таких автобусов всего 4. Он дает возможность познакомить детей с тем, как правильно вести себя в качестве пассажиров в опасной ситуации, чтобы избежать травм.