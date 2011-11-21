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//Общество

Свист зрителей боя Монсон-Емельяненко не был обращен лично к Путину

21 ноября 2011, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Артема Геодакяна
Фото Артема Геодакяна

Спортивный журналист ВГТРК Дмитрий Губерниев комментировал матч Емельяненко-Монсон, который активно обсуждает общественность, в прямом эфире. По  мнению известного телекомментатора, поведение зрителей не было обращено лично к Владимиру Путину.

Как сказал Губерниев, зрители боя всех свистом встретили. "Если у нас культуры нет. Сколько я работал на боксах и на других единоборствах, скажем, что если бы мы с уважением относились к женщине по имени Валерия, которая троих родила… А мы еще свистим. Надо над собой работать", - отметил журналист.

В воскресенье, 20 ноября, после завершения боя Федора Емельяненко и Джеффа Монсона в "Олимпийском" зал взорвался свистом и гулом, в тот момент, когда премьер-министр РФ Владимир Путин вышел на ринг поздравить с победой российского спортсмена. Ранее директор спорткомплекса "Олимпийский" Михаил Москалев говорил, что зрители освистали проигравшего бойца, передает радио "Коммерсантъ FM". Джефф Монсон провел бой очень достойно, вряд ли зрители направили свою реакцию против него, считает спортивный обозреватель этой радиостанции Владимир Осипов.

По мнению обозревателя, освистать бойца болельщики могут, но только в том случае, если он пытался уклониться от боя или пользовался грязными приемами. "В случае с Монсоном этого быть просто не могло. Парень бился до конца. Более того, американец получил удар в пах. Емельяненко провел этот удар ненамеренно, но попал-то крепко", — поясняет Осипов.  Монсон бой продолжил, хотя ему после боя было невероятно плохо, он пропустил очень много ударов от более сильного соперника и при этом остался на ногах. "Освистывать за такое бойца не будут нигде, это просто нонсенс. Более того, проигравшему достойно бойцу обычно достаются аплодисменты", - уточнил он.
Блогеры также обсуждают свист в "Олимпийском".

Как передает РБК, блогер olleke_bolleke подтверждает, что после боя с трибун действительно доносились низкий гул и свист, однако после слов Путина, поздравившего Емельяненко с победой и назвавшего его "русским богатырем", свист утих и даже сменился аплодисментами.

Аргументырф.ру сообщали, что Владимир Путин прибыл в "Олимпийский" и сел на место недалеко от ринга.

Российский боец, чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко победил Джеффа Монсона, не оставив американцу шансов.

ИЧ

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