Лужков дал первое интервью после допроса в Следственном департаменте

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21 ноября 2011, 15:14 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков дал первое интервью после его допроса по делу о хищениях в "Банке Москвы" в Следственном департаменте МВД. Напомним, общение экс-градоначальника со следствием состоялось 15 ноября.

По словам Лужкова, он пришел на допрос, потому что "был уверен в своей правоте" в этом деле. Он опроверг предположение о том, что руководство страны дало ему гарантии безопасности, передает телеканал "Дождь". "Никаких не было договоренностей. Я вообще не думаю, что если власть уважает себя, она должна сопровождать такие мероприятия какими-то договоренностями", - пояснил он. Сославшись на тайну следствия, Юрий Лужков не ответил, какие вопросы ему задавали следователи.

По словам Юрия Михайловича, следователи получили "полный письменный ответ" на каждый вопрос. Он отметил, что атмосфера "была рабочей, даже взаимоуважительной". Юрий Лужков похвалил следователя Следственного департамента МВД Елену Михайлову за компетентность, соблюдение правил делового тона и приличий. Но все-таки Лужков считает свой вызов на допрос безосновательным. Бывший мэр пообещал вновь явиться на допрос, если у следствия возникнут новые вопросы.

После допроса Юрий Лужков улетел в Лондон. Но он планирует прибыть Москву 4 декабря, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму. Лужков сказал, что "Единая Россия" его голос не получит, передает Лента.ру.

"АН" сообщали, что по данным следствия, топ-менеджеры "Банка Москвы" Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин выдали кредит в 13,5 миллиарда рублей компании "Премьер-Эстейт". По версии следствия, эти деньги попали на счета супруги экс-мэра столицы Елены Батуриной. Лужков проходит по этому делу как свидетель.

Атаку на банк Лужков связал со своей отставкой.