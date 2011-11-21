Губернатор Вячеслав Шпорт рассказал о бюджете Хабаровского края

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21 ноября 2011, 14:22 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре заявил о поддержке инициативы Президента РФ Дмитрия Медведева перераспределить бюджетные средства в пользу регионов и муниципалитетов.

Напомним, с данным предложением глава государства выступил недавно в Хабаровске на заседании президиума Госсовета РФ по вопросу повышения роли регионов в модернизации экономики страны.



«О необходимости смещения финансовых полномочий в пользу регионов говорилось неоднократно. Еще в бытность моей работы в Государственной Думе предпринимались попытки внести соответствующие поправки, чтобы налоги распределялись хотя бы на паритетных началах», - сказал губернатор.



Шпорт напомнил, что при существующей системе налоги собираются на местах, затем направляются федеральный бюджет, откуда снова попадают в регионы в виде субвенций и трансфертов, передает РИА «АмурПРЕСС».



«Это было оправдано в годы рыночных реформ, но сегодня, когда на региональный и муниципальный уровень передаются многие полномочия, требуется пересмотр бюджетной политики. Поэтому инициатива Президента актуальна и своевременна. Благодаря перераспределению бюджетных средств в пользу регионов мы получим возможность самостоятельно и более оперативно решать вопросы социального обеспечения граждан. Во взаимоотношениях центра и региона — это самый важный вопрос», - отметил Вячеслав Шпорт.