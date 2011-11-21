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//Общество

Почему бухгалтеры любят свою работу (ВИДЕО)

21 ноября 2011, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

В России 21 ноября свой профессиональный праздник отмечают бухгалтеры. Накануне Дня бухгалтера Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru  решил выяснить у представителей этой профессии, какими качествами, по их мнению, должен обладать идеальный бухгалтер и за что они прежде всего любят своё дело.

23% бухгалтеров считают, что главный плюс их профессии – востребованность. «Профессиональный бухгалтер востребован всегда», - уверены они. Стабильный доход и постоянное самообразование считают основным преимуществом профессии по 18% участников опроса, 16% бухгалтеров отметили комфортные условия труда, 13% - уважение руководства и коллег, 12% - возможность сделать карьеру. По 10% участников исследования сообщили, что в профессии их привлекает то, что они всегда в курсе состояния дел на фирме, а ежедневная работа с бумагами и законодательством делает их финансово и юридически подкованными. Финансовую стабильность и регламентированность работы считают важным плюсом профессии 8% бухгалтеров, ещё 5% респондентов сообщили, что их привлекает работа с цифрами, 4% находят в своём ежедневном труде нечто творческое. По 2% работников бухгалтерии отметили такие плюсы, как возможность работать вне офиса (удалённо) и престиж.

Главными же минусами свой профессии бухгалтеры считают малоподвижный образ жизни, обусловленный работой за компьютером (29%), отчётные периоды и быстро меняющееся законодательство (по 16%). Кроме того, некоторые бухгалтеры сетуют на недооценку их стараний руководством (12%), монотонность работы (11%), ненормированный рабочий день (10%), невысокую зарплату (8%) и нюансы, связанные с пребыванием в исключительно женском коллективе (2%). «Сидячая работа без движений, постоянное напряжение глаз, привязанность к отчётным периодам»; «Со страшной силой меняющееся законодательство – не упустить бы чего. Прессинг со стороны налоговиков – умрите, но дайте!» - эмоционально комментируют они.

Каким же должен быть идеальный бухгалтер? Какие качества должны быть ему присущи, чтобы он непременно достиг успеха в профессии? По мнению самих бухгалтеров, это в первую очередь внимательность (30%), ответственность (29%) и усидчивость (22%). Профессионализм, аналитический склад ума и трудолюбие назвали 21%, 17% и 15% респондентов соответственно. Стрессоустойчивость и аккуратность ставят на первое место по 13% опрошенных, 12% бухгалтеров считают, что важнее всего желание развиваться и обучаться. Среди прочих качеств, без которых, по мнению участников опроса, бухгалтеру не видать успешной карьеры, - порядочность, скрупулёзность, целеустремлённость, пунктуальность, умение ладить с начальством и, конечно, любовь к своей профессии: «Бухгалтер – это не профессия, а диагноз»; «Есть одно качество, самое главное – надо просто любить свою профессию!».

ИЧ

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