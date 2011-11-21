Алексей Валуйский стал лучшим инженером-конструктором компании «Сухой»

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21 ноября 2011, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

knaapo.ru

Представители Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения имени Гагарина (КнААПО) – инженеры Алексей Валуйский и Юрий Ляховский заняли первое и второе места в прошедшем на базе Комсомольского-на-Амуре технического университета ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Инженер-конструктор 2011».

Третьим стал представитель ОАО «Амурметалл» Григорий Коваленко.

Конкурс профессионального мастерства «Инженер-конструктор» проводится в Комсомольске-на-Амуре уже в четвертый год и организуется отделом по делам молодежи администрации города и КнАГТУ, сообщает пресс-служба компании «Сухой». В этот раз в борьбу за звание лучшего инженера-конструктора города вступили 14 специалистов, представлявших семь предприятий - КнААПО, «Амурметалл», КнПЗ-Роснефть, Нефтезавод–Ремстрой, Комсомольский завод подъемно-транспортного оборудования, ТЭЦ-2 и Амурский судостроительный завод.

Цель конкурса инженеров - популяризация современных компьютерных технологий проектирования и создание условий повышения профессионального мастерства.