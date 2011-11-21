Авиакомпания «Сухой» готовит себе кадры, начиная со школьной скамьи

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21 ноября 2011, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Ежегодную олимпиаду по авиации для школьников 10-11 классов проводит компания «Сухой» и МАИ. По традиции она пройдет в очной форме в два тура. Во время первого - в декабре – проводится тестирование по математике, физике и ее приложениям в вопросах проектирования и эксплуатации летательных аппаратов, аэродинамике и динамике полетов, конструкции и проектированию летательных аппаратов, их оборудованию и системам, а также по истории авиационной и ракетной техники и русскому языку.

Во второй тур, который состоится в конце января, пройдут школьники, набравшие необходимое количество баллов по итогам первого этапа конкурса.



Победители Олимпиады награждаются дипломами, памятными призами и денежными премиями. Из них сформируется группа целевой подготовки для обучения в Московском авиационном институте на кафедрах «Проектирование самолетов» и «Электрооборудование летательных аппаратов». По окончании обучения студентам гарантирована работа в компании «Сухой».



Проведение Олимпиад для школьников является частью молодежной политики «Сухого», направленной на формирование команды профессионалов, способной эффективно решать задачи, стоящие перед холдингом в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке авиастроения. Молодые перспективные специалисты необходимы для реализации высокотехнологичных проектов, таких как региональный пассажирский самолет «Сухой Суперджет 100», новейший многофункциональный истребитель Су-35 и истребитель пятого поколения. Первая Олимпиада для школьников была проведена компанией «Сухой» и Московским авиационным институтом в апреле 2005 года.



С 2010 года олимпиады среди школьников проводятся и на комсомольском заводе «Сухого» (КнААПО имени Ю.А. Гагарина). В этом году в ней приняли участие команды десяти школ и детско-юношеского центра «Дзёмги», подшефных предприятий. На первом этапе участники решали задачи по физике и математике. На втором — продемонстрировали возможности летательного аппарата, сконструированного по собственному проекту и построенного в заводских мастерских.