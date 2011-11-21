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21 ноября 2011, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Традиционную "прямую линию" с россиянами премьер-министр России Владимир Путин проведет в декабре, об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков.



Дмитрий Песков сказал: "Общение с россиянами состоится в декабре в традиционном формате. Из студии глава правительства ответит на вопросы граждан. Ожидаются прямые включения из ряда российских регионов". По его словам, россияне смогут также присылать свои вопросы Владимиру Путину через интернет, а осуществлять трансляцию "прямой линии" будет ВГТРК, передает Интерфакс. По его словам, "прямая линия" состоится после выборов, однако до Нового года.