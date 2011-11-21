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//Общество

Налоговая служба РФ предлагает ввести "налог на роскошь"

21 ноября 2011, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Федеральной налоговой службы (ФМС) Михаил Мишустин считает, что в России необходимо вводить "налог на роскошь", недвижимое имущество премиум-класса должно облагаться спецналогом для "богатых".

Михаил Мишустин заявил в понедельник: "Без сомнения, люди с большим достатком должны больше платить, так как имеют совершенно другого уровня дома, квартиры, машины, некоторые летают на частных самолетах, это должно облагаться налогом, который может называться "налогом на роскошь",- цитирует Мишустина Интерфакс.

Глава ФМС подчеркнул, что он является сторонником такой меры, а массовая оценка недвижимости позволит стране иметь этот "налог для богатых". Богатый богатому - рознь. Простой пенсионер может владеть землей на Рублевке, доставшейся ему еще с советских времен. Или квартирой в дорогом районе Москвы. В этом случае недвижимость элитная, а доходы ниже средних. Как в этом случае решать проблему "налога на роскошь"?. Ориентировочные ставки и подсчеты показали, что, к примеру, 6-10 соток самой дорогой земли на Рублевке обойдутся для владельцев не дороже эквивалента в 5 тысяч рублей налогов в год", - отметил глава ФМС.

По мнению Михаила Мишустина, "если у человека нет и такого дохода, тогда, может быть, выгоднее продать и купить недвижимость в более скромном месте, при этом иметь деньги и на лечение, и на жизнь. Такие вещи экономически стимулируют. Такими методами в мире выравниваются налоги, а в нашем Налоговом кодексе есть норма о льготах определенным категориям налогоплательщиков. Пенсионерам, ветеранам".

Михаил Мишустин рассказал, что "налоги на недвижимое имущество в большинстве стран мира являются основными источниками доходов местных бюджетов. Имущественные налоги в доходах местных бюджетов Российской Федерации по итогам 2010 года составляют только 18 процентов. При этом размер налога на имущество физических лиц в 2010 году составил всего 15,6 миллиарда рублей в целом для страны, что является мизерной величиной".

Глава ФМС считает, что "перемены возможны только с введением рыночного налога на недвижимое имущество взамен ныне действующих - земельного налога и налога на имущество физических лиц. Ориентир введения такого налога по-прежнему - 2013 год".

СБ

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