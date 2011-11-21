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//Общество

Нефтяники стали самыми оплачиваемыми сотрудниками в России

21 ноября 2011, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

В России самыми высокооплачиваемыми сотрудниками российской экономики стали нефтяники, которые опередили предыдущих лидеров в этой сфере - финансистов.

В октябре 2011 года нефтяники получали в среднем 61 тысячу рублей, а работники финансовой сферы - 47 тысяч рублей, пишет "Коммерсант".

По сравнению с сентябрем, в стране средняя заработная плата в октябре упала на 118 рублей и оказалась на уровне в 23,3 тысячи рублей. А по сравнению с октябрем 2010 года она выросла на 12,6%.

Работники швейного производства получают в России меньше остальных, их заработная плата этой осенью составила 11,2 тысячи рублей. Средняя зарплата работников образовательной сферы составила 15,8 тысячи рублей, а здравоохранения - 17 тысяч рублей.

СБ

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