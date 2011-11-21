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21 ноября 2011, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с 21 ноября начинает работать "горячая линия" по вопросам, связанным с выборами в Государственную Думу России, которые состоятся 4 декабря 2011 года.



По всем вопросам о выборах можно будет позвонить по номеру: (495) 606-79-57. На вопросы граждан ответят специалисты ЦИК, которые будут работать на линии включительно до 4 декабря с 9 утра до 18 часов каждый день без выходных, передает Первый канал.