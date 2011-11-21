Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Начала работать "горячая линия" по вопросам выборов в Госдуму РФ

21 ноября 2011, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с 21 ноября начинает работать "горячая линия" по вопросам, связанным с выборами в Государственную Думу России, которые состоятся 4 декабря 2011 года.

По всем вопросам о выборах можно будет позвонить по номеру: (495) 606-79-57. На вопросы граждан ответят специалисты ЦИК, которые будут работать на линии включительно до 4 декабря с 9 утра до 18 часов каждый день без выходных, передает Первый канал.

СБ

//картина дня

В мире

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

Американские источники оценили всю мощность ракет, расположенных на подводных на российских атомных подлодках "Борей". По мнению издания, России не понадобятся другие ядерные силы, чтобы нанести мощный удар по США.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан

//новости ан