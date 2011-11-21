Россия передала в аренду свою часть Сайменского канала

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21 ноября 2011, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Россия передала в аренду на 50 лет свою часть Сайменского канала, президент РФ Дмитрий Медведев подписал по этому вопросу закон, передает пресс-служба Кремля.



Дмитрий Медведев подписал федеральный закон "О ратификации договора между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об аренде Финляндской Республикой российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский канал".



Речь идет о передаче Финляндии в аренду советской (российской) части Сайменского канала и острова Малый Высоцкий. Договор направлен на обеспечение продолжения эксплуатации канала как единого комплекса под управлением Финляндии.



Договор предусматривает передачу в аренду Финляндии сроком на 50 лет российской части Сайменского канала, в соответствии с положениями этого документа Финляндия ежегодно должна будет выплачивать России арендную плату, состоящую из двух частей: постоянной основной арендной платы в размере 1 млн 220 тыс. евро в год и переменной арендной платы, которая рассчитывается, исходя из суммарной валовой вместимости судов, превышающей 1 млн 500 тыс. единиц суммарной валовой вместимости судов, проходящих по каналу за навигацию.



Закон был принят Государственной думой 1 ноября и одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года.