Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Путин проведет заседание по развитию отечественной кинематографии

21 ноября 2011, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Владимир Путин проведет в Москве третье заседание правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, на котором рассмотрят ход выполнения предыдущих решений Совета.

На заседании его участники также обсудят ситуацию с прокатом отечественной кинопродукции в условиях общего роста кинопроката и уменьшения в ней относительной доли российских фильмов.

Члены Совета также рассмотрят вопрос о создании в стране сети высокотехнологичных киноцентров.

В заседании примут участие заместитель председателя правительства РФ (заместитель председателя Совета) Александр Жуков, первый замруководителя администрации президента Владислав Сурков, министр культуры Александр Авдеев, министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев, представители ряда министерств и ведомств, киноиндустрии, выдающиеся российские кинорежиссеры.

Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии, председателем которого является Владимир Путин, был создан 24 декабря 2008 года. В его задачи входят подготовка и рассмотрение предложений по государственной поддержке кинопроизводства, проката, показа российской кинопродукции, а также ее распространения за рубежом; внедрение новых технологий в области кинематографии.

Первое заседание правительственного совета по развитию отечественной кинематографии состоялось 3 ноября 2009 года, второе - 1 февраля текущего года, сообщает пресс-служба правительства России.

СБ

//картина дня

В мире

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

Американские источники оценили всю мощность ракет, расположенных на подводных на российских атомных подлодках "Борей". По мнению издания, России не понадобятся другие ядерные силы, чтобы нанести мощный удар по США.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан

//новости ан