Путин проведет заседание по развитию отечественной кинематографии

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21 ноября 2011, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Владимир Путин проведет в Москве третье заседание правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, на котором рассмотрят ход выполнения предыдущих решений Совета.



На заседании его участники также обсудят ситуацию с прокатом отечественной кинопродукции в условиях общего роста кинопроката и уменьшения в ней относительной доли российских фильмов.



Члены Совета также рассмотрят вопрос о создании в стране сети высокотехнологичных киноцентров.



В заседании примут участие заместитель председателя правительства РФ (заместитель председателя Совета) Александр Жуков, первый замруководителя администрации президента Владислав Сурков, министр культуры Александр Авдеев, министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев, представители ряда министерств и ведомств, киноиндустрии, выдающиеся российские кинорежиссеры.



Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии, председателем которого является Владимир Путин, был создан 24 декабря 2008 года. В его задачи входят подготовка и рассмотрение предложений по государственной поддержке кинопроизводства, проката, показа российской кинопродукции, а также ее распространения за рубежом; внедрение новых технологий в области кинематографии.



Первое заседание правительственного совета по развитию отечественной кинематографии состоялось 3 ноября 2009 года, второе - 1 февраля текущего года, сообщает пресс-служба правительства России.