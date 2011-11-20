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20 ноября 2011, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта tv.gosloto.ru

В Пакистане вводят запрет на употребление ряда слов и выражений при наборе SMS-сообщений. С соответствующей инициативой выступила Телекоммуникационной администрации Пакистана.

В частности, как рассказал представитель одного из мобильных операторов страны, к ним поступило официальное письмо из Телекоммуникационной администрации, в котором указан перечень из примерно 1,5 тыс. слов и выражений, подлежащих запрету, сообщают в воскресенье пакистанские СМИ.

В "черный" список вошли слова и выражения, которые, по мнению авторов инициативы, являются непристойными и оскорбительными, передаёт RBC. Кроме того, под запрет попали слова и понятия, относящиеся к сексуальным отношениям, а также названия некоторых частей тела. В запрещенном списке оказалось и имя Иисус Христос.

Операторам сотовой связи поручено блокировать отправку СМС, содержащих слова из "черного" списка. Официальных объяснений введения запрета от Телекоммуникационной администрации пока не последовало.