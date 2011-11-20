Китайцы устроили митинг в Пекине против бракованной немецкой продукции

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20 ноября 2011, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта top.rbc.ru

В Пекине в воскресенье состоялся митинг против бракованной партии бытовой техники, выпущенных фирмой Siemens. В частности, демонстранты протестуют против плохо закрывающихся дверей холодильников.

Акции получила название: "Siemens, тебе лучше закрыть двери!".

"На форумах в Интернете мы прочитали, что, оказывается, у сотен владельцев холодильников Siemens существует проблема с дверцами холодильника. Они плохо закрываются, и из-за этого быстро портятся продукты. Для нас это серьезная проблема. Пусть Siemens исправляет техническую ошибку", - цитирует одного из демонстрантов РБК-ТВ.

Сообщается, что в знак протеста демонстранты разбили кувалдами несколько холодильников этой фирмы. Несмотря на выходной, руководители китайского филиала Siemens вышли к демонстрантам и приняли петицию с жалобами.

Немецкий концерн Siemens представлен в 190 странах мира. В прошлом финансовом году оборот компании превысил 75 млрд евро. Аналитики ожидают, что по итогам с.г. прибыль компании составит 7 млрд, что в 1,5 раза превышает показатели 2010г.