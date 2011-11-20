ФСБ РФ: китайцы приступили к захвату России

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20 ноября 2011, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото ИТАР-ТАСС.

Федеральная служба безопасности России обнародовала факт "демографической экспансии" Китая, направленной на Россию. Власти Китая, по мнению ФСБ РФ, потворствуют переселению собственных граждан в Россию.

По данным ФСБ РФ, китайцы массово подделывают российские водительские права, причём происходит это при попустительстве властей КНР, из чего российские спецслужбы сделали вывод, что Китай потворствует переселению собственных граждан в Россию.

Сообщается, что подделкой водительских прав российского образца занимается множество китайских компаний.

Получить такие права не составляет труда - их можно легко заказать через Сеть, передаёт Центр стратегических оценок и прогнозов. От оригинала подделки отличаются отсутствием защитной голографии.

Сколько именно китайцев с такими правами было задержано в России, не уточняется.

Каждому китайцу, пойманному в России с поддельными правами, придётся отвечать по статье УК РФ, предполагающей ответственность за подделку документов, госнаград, печатей и бланков.

В ФСБ отметили, что китайцы, имеющие поддельные права, используют их для контрабанды российского леса в Китай.