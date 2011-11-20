В Москве для паломников открыта специальная горячая линия

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20 ноября 2011, 15:04 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве для ответов на вопросы паломников, стремящихся попасть в храм Христа Спасителя и приложиться к поясу Богородицы, открыта специальная горячая линия. Телефон 8 (495) 637-13-26 работает круглосуточно.

Организационный штаб в связи с большим количеством желающих поклониться святыне и планирующимися церковными мероприятиями 20 и 21 ноября настоятельно рекомендует москвичам планировать посещение храма Христа Спасителя начиная с 22 ноября, передает Интерфакс. Десятки тысяч паломников ожидают в очереди возможности приложиться к православной святыне, впервые привезенной в Россию.

Примерно 70 тысяч верующих поклонилось поясу Богородицы менее чем за сутки. "АН" сообщали, что очередь растянулась от храма Христа Спасителя до Крымского моста. Ночью люди стояли под сильным дождем.

Пояс Пресвятой Богородицы хранится в Ватопедском монастыре на святой горе Афон. Согласно преданию, он обладает удивительной силой, помогающей при беременности и рождении детей, исцеляющей бесплодие и дающей здоровье больным.