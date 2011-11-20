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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Общество "Синие ведерки" обратилось к властям Москвы

20 ноября 2011, 14:49 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве общество "Синих ведерок"  обратилось к властям столицы с требованием построить подземный переход на Ленинском проспекте.  Борцы с незаконными мигалками отметили, что на этой дороге на нерегулируемом переходе регулярно гибнут пешеходы.

Координатор ОСВ Петр Шкуматов рассказал, что в  пятницу на его глазах на Ленинском проспекте в районе пересечения с улицей Ляпунова в районе дома 46 иномарка насмерть сбила пешехода на "зебре", передает Интерфакс.

По  словам Шмакова, активисты общества написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину и руководству центра организации дорожного движения Москвы "с требованием построить в этом месте подземный переход, либо установить светофор".

ИЧ