Задержанных на территории МГУ студентов отпустили

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20 ноября 2011, 14:41 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Задержанные накануне на территории МГУ имени Ломоносова 15 студентов отпущены. Последнего из студентов отпустили в субботу около 20:00.

Координатор Инициативной группы МГУ Михаил Лобанов рассказал, что в минувшую субботу у Вечного огня на территории МГУ собрались около 70 студентов, сотрудников и выпускников университета, выступавших против вхождения студсоюза в Общероссийский народный фронт. Организаторы акции подавали заявку на проведение акции, но префектура ЗАО перенесла мероприятие на набережную Тараса Шевченко. Организаторы объяснили это решение "политическими мотивами".

Несмотря на запрет, решили провести мероприятие на территории МГУ.

Как сообщает Лента.ру, сегодня у метро "Университет" пройдет еще одна акция. Ее организовало движение "Оборона". Координатор этого движения Мария Савельева сообщила, что оппозиционеры намерены выступить против нелегитимных, по их мнению, выборов в Госдуму и призвать сторонников выйти 4 декабря на Триумфальную площадь.