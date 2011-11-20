В Москве на акцию против платной рыбалки пришли 500 человек с удочками

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20 ноября 2011, 14:30 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве около 500 человек с удочками собрались на митинг против введения платной рыбалки и загрязнения водоемов. Согласованный с властями митинг рыболовов-любителей проходит на площади у станции метро "Улица 1905 года".

Глава "Союза Рыболовов России" Михаил Полухин сообщил, что люди держат плакаты с лозунгами "За развал рыбной отрасли - Андрея Крайнего в отставку" и "Мы все придем на выборы". Напомним, Крайний - глава Росрыболовства.

Недовольство рыболовов-любителей вызывают подготовленные поправки в закон "О рыболовстве". Участники кампании против этого законопроекта требуют не вводить так называемые фиш-карты стоимостью в 300-500 рублей, усилить экологический контроль на водоемах, а также отправить в отставку главу Росрыболовства.Напомним, в Томске, несмотря на метель, на акцию пришли 200 человек. Акции рыболовов-любителей с аналогичными требованиями проходят в Санкт-Петербурге, Казани и других городах.