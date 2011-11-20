Вице-премьер и губернатор Ставрополья закатали в бетон свои наручные часы

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20 ноября 2011, 13:21 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]

Фото сайта gubernator.stavkray.ru

На Ставрополье рядовое по сути событие - церемония начала строительства ГЭС с участием vip-персон -вызвало полемику на тему "закатали в бетон "на счастье" чиновники часы за 700 тыс. руб или за пять?"

В церемонии закладки первого кубометра бетона "Барсучковской" малой ГЭС на Ставрополье принял участие заместитель председателя правительства РФ Игорь Сечин в ходе визита в край.

"По давней традиции российских энергетиков под первый бетон нового энергообъекта были брошены наручные часы – их сняли с рук вице-премьер Игорь Сечин, губернатор Валерий Гаевский, председатель правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод и директор филиала ОАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС" Виктор Мачеев. Чтобы станция работала, как часы", - сообщает официальный сайт губернатора Ставропольского края.

Какова бы не была стоимость чиновничьих часов, бетон закатанными в него часами с площадки строительства Барсучковской ГЭС тут же был вывезен, сообщила РИА Новости пресс-секретарь "РусГидро" Елена Вишнякова.

"Бетонный куб с часами был вырезан из общей массы бетона ГЭС и отправлен в музей гидроэнергетики", - сказала она.

Очевидно, "как часы" теперь будет работать не ГЭС, а музей.

Дод и Гаевский, по всей видимости, честно сняли с руки действительно дорогостоящие часы - блогеры опознали двое практически одинаковых часов марки Vacherone Constantine примерной стоимостью 700 тысяч рублей за штуку, то вице-премьер, предположительно, схитрил. Он бросил "на счастье" часы невыразительного вида - по одной из версий, "Командирские", не превышающие по цене 5 тысяч рублей (именно эту марку разглядел фотограф и блогер Митя Алешковский), по другой - бережливый Сечин закатал в бетон поддельные Patek Philippe.

Вывод о подделке можно сделать из призыва Сечина к журналистам не обольщаться насчет стоимости пожертвованных им для соблюдения традиции часов. Стоимость оригинальных Patek Philippe достигает десятков тысяч долларов, в частности, часы такой марки раньше постоянно носил Владимир Путин. Цена подделки может составлять всего 20 долларов.

Действительно ли вице-премьер прибег к хитрости с поддельными часами или же он расстался с одним из экземпляров из собственной коллекции, неизвестно, однако, по сведениям того же Мити Алешковского, которыми он поделился в своем микроблоге на Twitter, уже через час на руке Сечина красовались новые часы.

В тоже время блогеры заподозрили, что не только вице-премьер, но и Дод с Гаевским специально заготовили поддельные часы, чтобы закатать их в асфальт. Впрочем, были и такие, кто поверил в то, что часы были настоящими. Как отметил блогер под ником tkepser, "судя по натянутым улыбкам, эти двое, которые с Вашеронами, явно не ожидали, что им тоже придется поучаствовать".