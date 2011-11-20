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//Общество

В Москве заслуженные деятели науки попробуют "Докричаться до президента"

20 ноября 2011, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве сегодня пройдет акция "Докричаться до президента". На Пушкинской площади соберутся более 500 человек: профессора МГУ, доценты и доктора наук, ветераны Великой Отечественной войны, потомки выдающихся советских ученых.

Всех этих людей объединила одна проблема - великих стариков московского университета  и их семьи лишили прав на жилье. Ректорат выселяет их  из квартир. Речь идет о знаменитых жилых корпусах МГУ. В 1994 году четыре корпуса были объявлены нежилыми помещениями, жильцы потеряли все права на свои квартиры. Организаторы акции заявляют, что это "рейдерский захват" и обвиняют руководство вуза в сговоре с отдельными чиновниками, передает "Эхо Москвы".  Этих зданий нет ни в одном реестре жилых помещений, жалуются представители Совета жильцов. 
Митинг на Пушкинской площади согласован. Он начнется в полдень. 

ИЧ

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