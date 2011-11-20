В Томске 200 рыбаков вышли на митинг против платной рыбалки

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20 ноября 2011, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Томске 200 рыбаков приняли сегодня участие в митинге против платной рыбалки. Им не помешала сильная метель. На мероприятии звучали требования отставки главы Росрыболовства Андрея Крайнего.

Участники митинга заявляли, что правительство страны и Андрей Крайний, в частности, их обманывают, поскольку в новом законопроекте рыбалка становится платной. В редакции закона не решаются вопросы охраны рек и водоемов, передает Интерфакс. Митинги против введения платной рыбалки сегодня пройдут в 20 городах России, в том числе в Москве.

По мнению рыбаков-любителей, в то время, когда на водоемах процветает тотальное браконьерство и ведется бесконтрольный и не учитываемый промышленный лов, когда соответствующие ведомства не выполняют свои функции по охране водоемов и водных биологических ресурсов, принятие закона, главным принципом которого является платность любительского рыболовства, совершенно недопустимо.