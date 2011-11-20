В Москве в Храме Христа Спасителя проходит Божественная литургия

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20 ноября 2011, 09:28 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Храме Христа Спасителя проходит Божественная литургия. Службу в главном соборе страны проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Накануне в Москву привезли великую православную святыню - пояс Пресвятой Богородицы.

У храма и на прилегающих улицах собрались десятки тысяч паломников не только из Москвы. Подмосковья, из Козельска, Воронежа, Ставрополя, Белгорода, из Минска, Бреста и многих других городов.

Столпотворение народа происходило минувшей ночью в районе Храма Христа Спасителя. Такое скопление верующих привело к транспортным пробкам в центре Москвы. Движение было частично перекрыто.Среди паломников было много женщин и детей. Считается, что Пояс Богородицы помогает в исцелении бесплодия у женщин и способствует здоровому рождению ребенка.В Россию пояс был доставлен 20 октября. Москва стала последней в списке городов, где побывала святыня. В столице поклониться ей можно круглосуточно до девяти вечера 27 ноября.