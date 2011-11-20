В Москве митинг сегодня проведут рыбаки-любители

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20 ноября 2011, 08:44 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве рыбаки-любители соберутся сегодня на митинг защиты водоемов. Рыбаки в ходе акции намерены выразить недовольство загрязнением российских водоемовОрганизатор акции - глава общественной организации "Союз рыболовов России" Михаил Полухин сообщил, что участники акции выразят недоверие главе Росрыболовства Андрею Крайнему.

Полухин утверждает, что акция протеста согласована с московскими властями и будет проходить на площади вблизи станции метро "Улица 1905 года". Организаторы рассчитывают собрать на нее до тысячи человек, передает Интерфакс.

По мнению рыбаков-любителей, в то время, когда на водоемах процветает тотальное браконьерство и ведется бесконтрольный и не учитываемый промышленный лов, когда соответствующие ведомства не выполняют свои функции по охране водоемов и водных биологических ресурсов, принятие закона, главным принципом которого является платность любительского рыболовства, совершенно недопустимо."Реки, озера и водохранилища отданы на разграбление браконьерам и на произвол промысловиков, по берегам сплошная помойка и все новые заборы и новые дворцы вырастают вокруг самых красивых водоемов", - отметил Полухин.