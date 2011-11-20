Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает 65-летие

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20 ноября 2011, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня отмечает свое 65-летие. В Москве по случаю юбилея Святейшего патриарха Кирилла пройдут торжественные мероприятия. Поздравить главу РПЦ уже прибыли католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй, митрополит Варшавский и всея Польши Савва, митрополит Чешских земель и Словакии Христофор, а также делегации Румынской и Болгарской православных церквей.

На Соловках отбывал заключение дед-священник патриарха, а через несколько десятилетий отец будущего предстоятеля также за веру был сослан на Колыму.Судьбы отца и деда сформировали характер Владимира Гундяева, так в миру звали патриарха Кирилла. Он отказался вступать в пионеры, потому что школа не разрешила ему ходить в красном галстуке в храм. После школы Владимир поступил в Ленинградскую духовную семинарию. А академию он с отличием окончил уже монахом Кириллом.И практически сразу после этого он стал выступать за границей от лица Русской Православной церкви. К моменту вступления на патриарший престол митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла знал почти весь мир.

В 2009 году, после смерти патриарха Алексия II, он был избран Патриархом Московским и Всея Руси.

Патриарх Кирилл является одним из немногих публичных священнослужителей и, безусловно, самым ярким оратором Русской Православной церкви.Он всегда выступает за объединение православия и за межконфессиональный диалог. Именно патриарху Кириллу удалось организовать переговоры главы Духовного управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Паша-Заде и главы Армянской апостольской церкви Гарегина II.Вместе с каталикосом - патриархом всея Грузии Илией вторым патриарх Кирилл выступает за налаживание дипломатических отношений России и Грузии.

В свой день рождения патриарх Кирилл сам преподнес подарок прихожанам. Благодаря переговорам с монахами святого Афона: впервые в Россию была доставлена величайшая православная святыня Пояс пресвятой Богородицы. Накануне юбилея патриарха святыню доставили в Москву, передает МТРК "Мир". Однажды патриарх Кирилл признался, что очень любит жизнь, людей, природу, спорт, но больше всего любит Церковь и служение Богу, присутствие которого всегда чувствует рядом.