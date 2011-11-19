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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Скончался известный тележурналист Сергей Горячев

19 ноября 2011, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

Минувшей ночью скоропостижно скончался известный журналист Сергей Горячев. Об этом сообщает Первый канал. Сергею Горячеву был 51 год. Около 10 лет Горячев был собственным корреспондентом Первого канала в США.
Сергей Горячев начинал свой журналистский путь на иновещании, а затем в течение многих лет его деятельность была связана с Первым каналом. Около десяти лет он был собкором, передает Интерфакс. С 2000 по 2004 год журналист руководил службой информации.

ЕЛ

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