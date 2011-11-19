Экс-кандидат в губернаторы Аризоны из-за любви бомжевал на Украине (ВИДЕО)

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19 ноября 2011, 21:32 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

В украинском городе Черновцы, волонтеры, помогающие нищим, нашли несколько дней назад на вокзале голодного, без гривны в кармане и с воспалением легких... экс-кандидата в губернаторы Аризоны.

Американец Кэрри Долего валялся прямо на земле возле вокзала — без денег, сильно потрепанный, но гладко выбритый. Сотрудник благотворительной организации очень удивился, когда опустившийся украинский бездомный ответил ему по-английски. Он объявил, что до такой тяжелой жизни его довела любовь к украинской девушке Юлии, жительнице Черновцов.

Больница в черновцах американцу понравилась:

"В американских больницах все стерильно, медсестры в перчатках, масках, даже лиц не видно. Здесь более человечно," - заявляет Дилего.

Кэрри Долего живёт в Фениксе, был женат. Жена бросила его с маленькими детьми и сбежала. В Америке считают, что украинские женщины — лучшие жёны. Вот он и поехал.

Бывший полицейский, он действительно в прошлом году баллотировался на пост губернатора Аризоны. За Долего проголосовали 12 человек.

Телекомпания НТВ нашла девушку Юлию. Она согласилась только на телефонное интервью. Никакого американца она в Черновцы не приглашала. Это сделали от ее имени какие-тоинтернет-мошенники.

Из человечности Юля все-таки сходила к Кэрри в больницу, но любви не получилось.

Тем не менее, без женского внимания Долего, судя по всему, и правда не останется. В клинике его опекают сразу несколько местных дам.