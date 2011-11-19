Медведев пообещал 1 млрд на знатоков ислама и помощь в получении квот на хадж

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19 ноября 2011, 20:27 [ «Аргументы Недели. Уфа» ]

Фото с сайта pfo.ru

Россия на подготовку специалистов по истории и культуре ислама в ближайшие 3 года выделит из бюджета около 1 млрд рублей, сообщил в субботу Дмитрий Медведев на встрече с представителями мусульманского духовенства в Уфе.

По словам президента, власти заинтересованы в том, чтобы в стране было сильное и эффективное исламское образование, так как только в этом случае будет правильное настроение внутри мусульманской общины, передаёт РИА Новости.

Медведев добавил, что руководство страны готово помочь мусульманским организациям России решить вопрос об увеличении квоты на совершение хаджа. Об этом президента попросил верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин.