ГИБДД МО: наледь и осадки могут негативно отразиться на дорожной ситуации

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19 ноября 2011, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта deita.ru

Управление ГИБДД по Московской области просит водителей быть внимательнее на загородных трассах в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые ожидаются в регионе в выходные, сообщила в субботу представитель ведомства Мария Солёнова.

По словам сотрудника ведомства, образование на дорогах наледи и осадки могут негативно отразиться на дорожной ситуации в Подмосковье.

"Управление ГИБДД ГУМВД России по Московской области рекомендует автовладельцам соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров", - сказала Солёнова, передаёт радио "Маяк".

В случае необходимости экстренной противогололёдной обработки на дорогах города будет дежурить специальная техника. Весь личный состав подразделений Госавтоинспекции нацелен на оказание помощи водителям при возникновении нештатных дорожных ситуаций.