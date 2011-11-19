Компания Google пожертвовала Wikipedia $2 млн, а её основатель ещё - $0,5 млн

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19 ноября 2011, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Основатель компании Google Сергей Брин пожертвовал Wikipedia полмиллиона долларов на развитие свободной энциклопедии, прокомментировав, что Wikipedia на сегодня — одно из величайших достижений Интернета.

До этого на счет некоммерческого фонда Wikimedia Foundation, родительской организации интернет-энциклопедии, поступило $2 млн, но уже от имени самой компании-поисковика Google, сообщает агентство France-Press. Это пожертвование стало одним из крупнейших в истории Wikimedia.

Основатель компании Джимми Уэйлс выразил большую благодарность и назвал грант прекрасным подарком, который показывает, что отношения между Google и Wiki выравниваются, а дружба крепнет.

Недавно основатель энциклопедии Джимми Уэйлс объявил об очередном сборе средств для поддержания своего проекта.

Уэйлс пишет, что проще всего было бы повесить на страницы Wikipedia рекламу и жить припеваючи, тем более что в компании, которая работает на весь мир, сейчас всего 95 сотрудников, но Wikipedia — проект не коммерческий, "она как библиотека или общественный парк, словно храм для разума", подчеркивает он.



За еще не завершившийся 2011 год на счет Wikipedia прислали деньги более 240 тысяч человек. В общей сложности это более $8 млн пожертвований.

В предыдущие годы самые крупные взносы делали интернет-аукцион eBay, благотворительный фонд Уильяма и Флоры Хьюлетт ($500 тыс.) и организация Альфреда Слоуна и она побила все рекорды: фонд перечислил $3млн на поддержку свободной энциклопедии.