Медведев: мигранты в РФ должны вести себя по-человечески и не нарушать традиции

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19 ноября 2011, 19:11 [ «Аргументы Недели. Уфа» ]

Фото с сайта pfo.ru

Россия не намерена препятствовать притоку трудовых мигрантов, но будет настаивать на том, чтобы они следовали традициям нашей страны, заявил в субботу президент РФ Дмитрий Медведев.

"Не надо стеснительно, скосив глаза, говорить про то, что это нехорошо или нельзя это приветствовать. Мигранты выполняют очень серьезную трудовую функцию на территории нашей страны. И тот, кто говорит другое - лукавит", - сказал Медведев в Уфе на встрече с мусульманским духовенством.

Он отметил, что Россия - огромная страна с относительно небольшим населением. Но размер населения имеет ключевое значение.

"Если людей много, им проще решать задачи. Нас немало. Но у нас очень большие просторы, и чтобы кто-то формально или неформально на них не претендовал, мы должны иметь достаточно высокую плотность населения по всей территории страны, а не только в Москве или на Кавказе", - отметил глава государства, передаёт пресс-служба Кремля. В связи с этим он подчеркнул, что "люди, которые приезжают, помогают нам решать государственные экономические задачи".

В то же время, сказал президент, "они обязаны следовать нашим законам светского государства".

Он признал, что в качестве трудовых мигрантов в Россию, как правило, приезжают люди с невысоким образованием и которые "бывают дезориентированы в огромном мегаполисе, сложной жизни, а также из-за высоких доходов окружающих людей и пренебрежительного отношения".

"Это вызывает внутренний протест, и очень важная задача для пастырей - объяснить им, как себя вести, чтобы жить по-человечески и не нарушать существующие традиции", - считает Медведев.