Медведев: только традиционный ислам может реально противостоять радикализму

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19 ноября 2011, 18:49 [ «Аргументы Недели. Уфа» ]

Фото пресс-службы представителя президента в ПФО

Президент РФ заявил в субботу столице Башкирии, что в России будет продолжена бескомпромиссная борьба с религиозным экстремизмом, и призвал мусульманское духовенство страны активно помогать в этом руководству государства.

"У государства, у главы государства, у руководства страны есть четкое понимание, что только представители духовенства, проповедующие в духе традиционного для нашей страны ислама, могут противостоять радикализму и экстремизму," - заявил Дмитрий Медведев на встрече с предствителями мусульманского духовенства в Уфе, передаёт ИТАР-ТАСС.

Президент считает, что незнание элементарных основ религиозной культуры делает молодого человека наиболее уязвимым для проявлений радикальных, экстремистских течений.

"Любая безграмотность опасна, а религиозная - опасна вдвойне, так как зачастую провоцируют проблему не только в голове, но и как следствие - в действиях человека. Мы последовательно и бескомпромиссно будем продолжать бороться с этими явлениями," - заявил глава государства.