Очередь к Поясу Богородицы многократно обвила храм Христа Спасителя (ВИДЕО)

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19 ноября 2011, 18:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр НТВ.

В Москву в субботу впервые доставили православную святыню — пояс Пресвятой Богородицы. Возле храма Христа Спасителя — огромная очередь - десятки тысяч верующих.

Многие приехали еще ночью, чтобы встретить великую православную святыню там, где завершается её путешествие по России.

Всех собравшихся верующих сосчитать сложно, но, по официальным данным ГУВД, их около 40 тысяч. От храма Христа Спасителя очередь тянется как минимум до Крымского моста. Многие верующие пришли к храму в 6 утра. Они признавались, что появились здесь еще в четыре часа ночи, но, кажется, даже несмотря на плохую погоду, не пожалели об этом.

Фрагмент пояса Богородицы будет выставлен в храме Христа Спасителя больше недели, до 27 ноября.

Ковчег с поясом Богородицы по России провозили подобно крестному знамению — с севера на юг, то есть сверху вниз, а потом по горизонтали.