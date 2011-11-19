СК РФ: приговор американским убийцам Вани Скоробогатова вызывающе мягкий

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19 ноября 2011, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил активизировать расследование по делу убитого усыновителями в США российского мальчика Вани Скоробогатова из-за вынесения виновным чрезмерно мягкого приговора. Виновных объявят в розыск.

"Очевидно, что наказание, которое назначил суд убийцам ребенка абсолютно неадекватно наступившим тяжким последствиям. В ближайшее время комитет намерен обратиться в российские судебные органы с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, с последующим объявлением их в международный розыск," -сообщил в субботу официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

Ранее АН писали, что суд американского города Йорк в штате Пенсильвания в пятницу приговорил чету Нанетт и Майкла Краверов к 16 месяцам заключения за непреднамеренное убийство усыновленного российского мальчика Вани Скоробогатова, но освободил их в зале суда, поскольку супруги провели в тюрьме более полутора лет.

Присяжные частично признали виновными усыновителей ребенка, однако вынесли оправдательный вердикт по главному пункту обвинения в преднамеренном убийстве Вани Скоробогатова. Прокуратура просила для Краверов смертной казни.

По Маркина, в ближайшее время Следственный комитет РФ намерен обратиться в российские судебные органы с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу с последующим объявлением их в международный розыск.

Напоним, семилетний Натениэл Кравер (Ваня Скоробогатов) из Челябинской области 24 августа 2009 года скончался в американском госпитале от черепно-мозговой травмы. Смерть ребенка наступила в результате многочисленных ранений и побоев, которые можно расценить как пытку, утверждала прокуратура. На теле ребенка было около 80 ран.