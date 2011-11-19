Медведев: ипотека для врачей будет со ставкой 5-7% по госгарантиям (ВИДЕО)

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19 ноября 2011, 16:27 [ «Аргументы Недели. Уфа» ]

Фото Владимира Родионова, РИА Новости.

Процентная ставка по ипотеке для врачей будет ниже рыночной и составит примерно 5-7 %, при этом первоначальный взнос будет не более 10 % от стоимости приобретаемого жилья, заявил в субботу в Башкирии президент России.

"Регулярные проценты должны быть максимально ниже, существенно ниже, чем на рынке, может быть, 5-7 процентов", - сказал Дмитрий Медведев во время общения с врачами республиканской клинической больницы им. Куватова в Уфе, отметив, что ставка может быть для врачей еще ниже, если регион также будет субсидировать ее. По его словам, снижение процентной ставки по ипотеке для врачей будет осуществляться за счет госгарантий.

"Их нам по всей видимости, придется выдать и тогда эта ипотека будет привлекательна для врачей", - подчеркнул президент. Вместе с тем, он отметил, что и максимальный первоначальный взнос будет не более 10 процентов.

"Мы на федеральном уровне примем правила, каким образом будут отрегулированы кредиты по госгарантиям", - заявил Медведев.