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//Общество

Британка Фелисити Астон пройдёт Антарктику через Южный полюс в одиночку на лыжах

19 ноября 2011, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта breconbeacons.wordpress.com
Фото с сайта breconbeacons.wordpress.com

Британская 33-летняя путешественница Фелисити Астон намерена в одиночку пересечь на лыжах Антарктику через Южный полюс. Переход стартовал от ледника Леверетта в горах Королевы Мод, куда Астон в субботу забросили на самолете.

Протяженность маршрута составляет 1,7 тыс. км, запланированная продолжительность перехода - 70 дней.

Она может стать первой женщиной, которая когда-либо совершала столь продолжительную одиночную экспедицию в Антарктике. 

Экспедиция должна завершиться в конце января 2012 года. 

Масса тела Фелисити перед экспедицией составляет 77 килограммов. Она будет везти за собой сани с поклажей, которая весит на восемь килограммов больше и включает необходимую провизию, топливо и походную кухню. 

Согласно правилам Антарктического договора для проведения экспедиций, Астон будет поддерживать связь с частной командой спасателей через систему спутниковой навигации.

Астон не новичок в подобных экспедициях. В Антарктике она не раз путешествовала в составе группы, ходила на лыжах через канадскую Арктику, по ледникам Гренландии и путешествовала по замерзшему Байкалу, передаёт радио "Маяк".

"Я готовилась к этому десять лет и только сейчас чувствую, что мне это по силам", - отметила Астон.

ЛБ

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