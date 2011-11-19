Дмитрий Медведев подписал закон о налогах букмекеров

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19 ноября 2011, 15:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото Владимира Родионова, РИА Новости.

Президент РФ в суббботу подписал закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс РФ, уточняющий налогообложение объектов игорного бизнеса, в том числе, тотализаторов и букмекерских контор.

Он вступит в силу с января 2012 года.

В частности, Федеральным законом уточняются понятийный аппарат главы 29 "Налог на игорный бизнес" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, перечень объектов налогообложения, в который включаются процессинговый центр букмекерской конторы, процессинговый центр тотализатора, пункт приёма ставок букмекерской конторы и пункт приёма ставок тотализатора, а также устанавливаются минимальные и максимальные пределы налоговых ставок для указанных объектов налогообложения, передаёт пресс-служба Кремля.

Исполнение подписанного Дмитрием Медведевым закона должно способствовать пополнению региоанльных бюджетов.