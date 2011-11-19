Ночью в Москве задержали около 180 пьяных водителей

//Общество

19 ноября 2011, 12:29 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве минувшей ночью сотрудники полиции задержали около 180 пьяных водителей. Водители были задержаны во время рейда «Нетрезвый водитель». Рейд проводился в ночь с пятницы на субботу в целях профилактики и пресечения грубых нарушений ПДД.



Сотрудники ДПС выявили 20 нарушений общественного порядка, передает РАПСИ. «Общее число водителей, задержанных за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, — 179 человек, из них 83 отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — говорится в сообщении полиции.